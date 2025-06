von Patrick Gunti Moneycab.com: Frau Mushtaq, in den letzten Jahren ist das Bewusstsein für die potenziellen Gesundheits- und Umweltauswirkungen von PFAS - den sogenannten «Ewigkeitschemikalien» - stark gestiegen. Könnten Sie eingangs kurz erklären, worum es sich bei PFAS eigentlich handelt? Fajer Mushtaq: PFAS, also per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, sind eine Klasse von über 13.000 industriell hergestellten Chemikalien. Ihre besondere Eigenschaft ...

