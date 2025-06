The following instruments on XETRA do have their first trading 27.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.06.2025Aktien1 GB00BMVSDN09 Tap Global Group PLC2 CA78184E1034 Rush Gold Corp.3 CA44486R1010 Humanoid Global Holdings Corp.4 US45840Y4017 Interactive Strength Inc.Anleihen1 FR001400YRZ0 Clariane SE2 XS3105178795 Heimstaden Bostad AB3 XS3107219993 Ontario, Provinz4 USU8859YAB30 Tidewater Inc.5 XS3106109849 TotalEnergies Capital International S.A.6 US892331AS81 Toyota Motor Corp.7 XS3100756637 Banco Santander S.A.8 XS3105513769 CMA CGM S.A.9 USG471ABR287 Imperial Brands Finance PLC10 US65535HBZ10 Nomura Holdings Inc.11 US65535HCB33 Nomura Holdings Inc.12 US65535HCC16 Nomura Holdings Inc.13 XS3106109765 TotalEnergies Capital International S.A.14 US45950VUS32 International Finance Corp.15 XS3106109922 TotalEnergies Capital International S.A.16 FR0014010IZ3 Altrad Investment Authority S.A.S.17 US025676AQ00 American National Group Inc.18 US04686JAM36 Athene Holding Ltd.19 FR0014010VH4 Bpifrance SACA20 XS3104412872 China Development Bank21 FR0014010SB3 CNP Assurances S.A.22 XS3105239928 DBS Bank Ltd.23 DE000A382657 Deutsche Pfandbriefbank AG24 XS3106539938 EPH Financing International a.s.25 USY306AXAL42 Hanwha Life Insurance Co. Ltd.26 USG471ABR360 Imperial Brands Finance PLC27 USG471ABR444 Imperial Brands Finance PLC28 US465741AQ90 Itron Inc.29 XS3097942141 PKO Bank Hipoteczny S.A.30 XS3106498051 Türkiye Garanti Bankasi A.S.31 ES0280907058 Unicaja Banco S.A.32 XS3107139373 Raiffeisen Bank Zártköruen Muködo Részvénytársaság33 DE000A3H2531 Baden-Württemberg, Land34 US892331AU38 Toyota Motor Corp.35 US91282CNL18 United States of America