HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Continental von 75 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil passte den fairen Wert am Donnerstag im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags an. Nach der Aufspaltung sieht er für jeden einzelnen Unternehmensteil weiteres Potenzial./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2025 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

© 2025 dpa-AFX-Analyser