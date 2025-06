Zürich - Der US-Dollar hat in der Nacht auf Freitag sowohl zum Franken als auch zum Euro wieder etwas Boden gutgemacht. Aktuell kostet der «Greenback» mit 0,8013 Franken wieder etwas mehr als am Vorabend (0,7993). Am Vortag war der Dollar auf den tiefsten Stand (0,7942) seit 2011 gefallen. Auch der Euro hat nachgegeben und wird derzeit zu 1,1691 Dollar gehandelt nach 1,1720 am Vorabend. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9367 auf ...

