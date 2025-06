Berlin - Die Union kann in der Wählergunst wieder zulegen. Im ZDF-Politbarometer klettern CDU und CSU auf 29 Prozent und liegen damit wieder in der Höhe ihres Wahlergebnisses vom Februar.



Die amtierende Koalition hätte damit jedoch immer noch keine Mehrheit, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Denn die SPD verharrt bei 15 Prozent. Zweitstärkste Kraft bleibt die AfD, verliert aber einen Punkt auf 22 Prozent. Auch die Linke büßt einen Punkt ein (10 Prozent). Grüne (12 Prozent), BSW und FDP (jeweils 3 Prozent) sowie die Sonstigen (6 Prozent) bleiben bei ihren Werten.



Geteilt sind die Meinungen zum Angriff der USA auf die Atomanlagen in Iran. Es überwiegt die Ablehnung leicht mit 47 Prozent zu 42 Prozent Zustimmung. Einzig die Unions-Anhänger finden die Attacke mehrheitlich richtig, am kritischsten sehen Anhänger von Linke und BSW den US-Angriff.





