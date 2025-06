Am deutschen Aktienmarkt haben wieder die Bullen das Ruder übernommen. Gestern legte der deutsche Leitindex kräftig zu. Und auch heuten deuten sich zum Handelsstart Gewinne an. Das liegt auch an starken Vorgaben aus den USA. Der Nasdaq 100 hat wie schon am Mittwoch ein neues Allzeithoch markiert. Auch ...