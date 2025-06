Emittent / Herausgeber: MCT Technic / Schlagwort(e): Vertrag/Konferenz

MCT Technic wird Namenssponsor der Herren-Basketballmannschaft von Galatasaray



27.06.2025 / 09:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









MCT Technic -der weltweit erste Hersteller von umweltfreundlichen NOx-Sensoren - hat sich als offizieller Namenssponsor der Herren-Basketballmannschaft von Galatasaray für die Spielzeiten 2025-2026 und 2026-2027 verpflichtet. ISTANBUL - Galatasaray Sports Club, die führende Sportinstitution der Türkei und eine der weltweit bekanntesten Marken des Landes, hat mit MCT Technic eine Vereinbarung über das Namenssponsoring des Herren-Basketballteams für die Spielzeiten 2025-2026 und 2026-2027 unterzeichnet. Nachdem MCT Technic bereits in der vergangenen Saison als Trikotsponsor des Teams fungierte, wurde die Partnerschaft nun durch die Übernahme des offiziellen Namenssponsors erweitert. Das Team wird in der kommenden Saison unter dem Namen "Galatasaray MCT Technic" antreten. MCT Technic entwickelt umweltfreundliche Lösungen mit Hilfe von Ingenieursleistungen und möchte seine nachhaltige Vision im Automobil- und Mobilitätssektor mit der verbindenden Kraft des Sports vereinen. Durch diese Partnerschaft mit Galatasaray betont das Unternehmen sein Engagement für Innovation und soziale Wirkung. Furkan Yilmaz, Vorstandsvorsitzender von MCT Technic, betonte die Bedeutung der Partnerschaft: "Was letztes Jahr als Trikotsponsoring begann, hat sich weiterentwickelt. Jetzt tragen wir den Namen Galatasaray. Diese Partnerschaft ist ein zentraler Meilenstein sowohl für unsere Marke als auch für die türkische Ingenieursbranche insgesamt. Haci Yilmaz, Gründer von MCT Technic, erklärte: "Wir haben vor Jahren eine auf Forschung und Entwicklung ausgerichtete Technologiemarke gegründet. Dass wir heute mit einer so renommierten Institution wie Galatasaray assoziiert, bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind stolz darauf, die Welten des Sports und der Technologie zusammenzubringen".



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.