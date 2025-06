© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Diese Mini-Aktie ist am Donnerstag dreistellig explodiert. Nach einer neuen Partnerschaft mit Nvidia stehen alle Zeichen auf KI-Industrie-Revolution. Aber ist der Hype wirklich gerechtfertigt? Die Aktien des US-Unternehmens Cyngn sind am Donnerstag zeitweise um fast 350 Prozent in die Höhe geschossen, nachdem das Unternehmen im Rahmen der Fachmesse Automatica 2025 eine strategische Partnerschaft mit Nvidia angekündigt hatte. Im Fokus steht die Integration der Nvidia-Robotikplattform Isaac in Cyngns autonome Industriefahrzeuge, die bereits im kommerziellen Einsatz sind. Cyngn entwickelt Softwarelösungen für autonom fahrende Fahrzeuge in Fertigung und Logistik. Die firmeneigene Plattform …