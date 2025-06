Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen syrischen Staatsangehörigen erhoben, der verdächtigt wird, die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) unterstützt zu haben. Das teilte die Behörde am Freitag mit.



Laut Anklage soll der Beschuldigte zwischen Juli und August 2024 einen österreichischen Jugendlichen bei den Vorbereitungen eines Anschlags auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien unterstützt haben. Dabei habe er nicht nur die Bauanleitung ins Deutsche übersetzt, sondern auch eine Textvorlage für einen Treueschwur auf den IS bereitgestellt. Der Jugendliche in Österreich soll diese genutzt haben, um der Terrororganisation beizutreten.



Der Beschuldigte befindet sich derzeit auf freiem Fuß. Die Anklage wurde bereits am 17. Juni beim Staatsschutzsenat des Kammergerichts Berlin eingereicht. Sie umfasst Vorwürfe der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.





© 2025 dts Nachrichtenagentur