© Foto: X/Tesla

Dank Teslas Robotaxi-Vorsprung gegenüber Waymo und neuer Gesetze in Texas sieht Benchmark großes Kurspotenzial und erwartet eine spektakuläre Trendwende der Aktie.Tesla könnte vor einer neuen Rallye stehen. Laut einer aktuellen Analyse von Benchmark Equity Research erwartet Analyst Mickey Legg einen Kursanstieg von bis zu 45 Prozent. In einer Mitteilung vom Donnerstag hob Legg sein Kursziel für die Tesla-Aktie von 350 auf 475 US-Dollar an. "Es ist an der Zeit, bei Tesla voll einzusteigen", schreibt Legg in seiner Analyse. Der Analyst sieht im kontrollierten Rollout der autonomen Fahrdienste ein starkes Signal für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Neue Gesetze in Texas stärken Teslas …