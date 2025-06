Einen Großteil der heftigen Kursverluste aus dem Frühjahr 2025 im Zuge der allgemeinen Zollhektik an den Börsen hat die Aktie von DO & CO bereits wieder aufgeholt. Mehrfache Unterstützung hat die Notiz des Cateringunternehmens dabei von der charttechnisch so wichtigen 200-Tage-Durchschnittslinie bekommen. Aktuell notiert der Titel bei knapp unter 180 Euro. In der Spitze - am 19. Februar 2025 - waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...