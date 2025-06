München (ots) -Die Planungen für das größte Eishockey-Angebot von MagentaSport laufen auf Hochtouren, der Auftakt für die PENNY DEL-Saison 2025/26 ist nun fixiert: Meister Eisbären Berlin empfängt den Aufsteiger, die Dresdner Eislöwen, am 09. September schon ab 19.00 Uhr. Live, exklusiv und kostenlos bei MagentaSport, das alle Spiele in der PENNY DEL zeigt. Ein beachtliches Jubiläum wird zur neuen Saison gefeiert: MagentaSport ist im 10. Jahr TV-Partner der DEL.Ebenso fix: die Champions Hockey League mit Berlin, Bremerhaven und Ingolstadt mit einer Live-Partie pro Spieltag als Pay-Angebot. CHL-Einstieg ist der 28. August mit den Eisbären beim norwegischen Klub Storhamar Hockey.Mit der kompletten PENNY DEL, Top-Spiele der CHL, DEB-Länderspielen und Weltmeisterschaften der Frauen, Männer sowie Junioren bietet MagentaSport von August bis Ende Mai mit rund 500 Live-Events das größte und beste Eishockey-Angebot. In allen Bereichen mit wachsenden Reichweiten: Allein 27,3 Millionen Zuschauer sahen in der letzten Saison die DEL-Livespiele. Es war ein erneuter Rekordwert im 9. Jahr dank ausgebauter redaktioneller Formate wie "Die Eishockey-Show", hochwertige Filme aus der Serie "EishockeyDeutschland", das beste Personal und technische Innovationen.Weitere Informationen zu neuen Inhalten und Themen folgen.Eishockey live bei MagentaSport - Saison 2025/26AUFTAKT PENNY DELDienstag, 09.09.2025Ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin - Dresdner EislöwenCHL - Spieltag 1Donnerstag, 28.08.2025Geplant ab 18.45 Uhr: Storhamar Hockey - Eisbären BerlinCHL - Spieltag 2Sonntag, 31.08.2025Geplant ab 17.30 Uhr: Red Bull Salzburg - Pinguins BremerhavenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6064552