© Foto: CFOTO - CFOTO

289.000 Bestellungen in einer Stunde, smarte Technik und 760?km Reichweite: Xiaomis neuer SUV YU7 wird zur echten Tesla-Gefahr - und könnte den Preiskrieg auf Chinas Straßen weiter anheizen. Mit dem Elektro-SUV YU7 liefert Xiaomi einen neuen Frontalangriff auf Tesla - und landet einen Volltreffer: In den ersten drei Minuten nach Marktstart gingen laut CEO Lei Jun über 200.000 Vorbestellungen ein, in der ersten Stunde waren es sogar 289.000. Der Preis liegt mit 253.500 Yuan (etwa 35.400?US-Dollar) rund 4 Prozent unter dem Model Y, Chinas meistverkauftem SUV. Die Analysten hatten mit rund 100.000 Bestellungen gerechnet. Der neue YU7 biete "deutlich bessere Spezifikationen und Leistung" als …