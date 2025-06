Felix Herrmann (ARAMEA): Gute Laune in der MAGA Economy

Die USA sind ein tief gespaltenes Land - und das nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Umfragen zeigen, dass Menschen, die in den USA demokratisch wählen mittlerweile in einer komplett anderen ökonomischen Realität leben als jene, die ihre Stimme den Republikanern - also Trump - geben bzw. gegeben haben. Die Menschen auf beiden Seiten kaufen unterschiedliche Dinge und arbeiten in zunehmend unterschiedlichen Branchen.

Und während es der MAGA-Wirtschaft im Moment erstaunlich gut geht, leckt die Non-MAGA-Wirtschaft nach der Wahl im November noch Ihre Wunden. Noch nie seit Beginn der Umfragen der Uni Michigan, die in ihren Umfragen auch die politische Gesinnung abfragt, war die Stimmung im Lager der demokratischen Wähler so schlecht wie heute. Im MAGA-Lager ist die Stimmung hingegen deutlich besser. Jedoch trauen auch die Wähler Trumps dem Braten nur bedingt. Während der ersten Amtszeit Trumps war die Stimmung im Schnitt besser. Augenscheinlich ist jedoch die große Lücke zwischen beiden Lagern. Problematisch dabei: Die Non-MAGA-Wirtschaft macht rund zwei Drittel der gesamten US-Wirtschaft aus und ist damit knapp doppelt so groß wie die MAGA-Wirtschaft.

Möchte Trump die US-Wirtschaft wieder auf einen steileren Wachstumspfad bringen, braucht er also auch jene, die ihm nicht ihre Stimme gegeben haben…

Über die Aramea Asset Management AG

Die ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 33-köpfige ARAMEA-Team verantwortet ca. 5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen, Thomas Gollub, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.

DISCLAIMERDiese Publikation wird Ihnen ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der in diesem Dokument genannten Investmentfonds dar oder einen Investmentempfehlung.Vor Durchführung einer Transaktion sollte das jeweilig Fondsprospekt gelesen werden. Investoren sollten sich vor Durchführung einer Transaktion über rechtliche Bedingungen und steuerliche Konsequenzen der Transaktion informieren, um über Angemessenheit und Konsequenzen des Fondsinvestments urteilen zu können. Die ARAMEA Asset Management AG gibt keine Garantie, weder explizit noch indirekt, und trägt weder Verantwortung noch Haftung für Exaktheit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Auf eine Änderung des Inhalts dieses Dokuments muss die ARAMEA Asset Management AG nicht hinweisen. Die ARAMEA Asset Management AG ist ferner nicht verpflichtet, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu verändern. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden weder Vermittlerprovisionen noch die im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile angefallenen Kosten berücksichtigt.