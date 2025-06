Rekorde an der Wall Street! Bitcoin, WTI, Gold & Aktien der Woche (Nvidia, Crowdstrike, Doordash

Anzeige / Werbung

Für den DAX gab es somit auch einen positiven Wochenstart, der eine Kurslücke hinterließ, die weiterhin intakt ist. Die Konsolidierung zur Wochenmitte aufgrund der NATO-Finanzierungsrichtlinien wurde am Freitag wieder verdaut, sodass wir uns der runden 24.000er-Marke annähern konnten. Es stehen jedoch mit den persönlichen Einkommen, dem Konsumklima der Uni Michigan und vor allem der PCE Kernrate als weiteren Hinweis auf die US-Inflation, am Nachmittag noch wichtige Wirtschaftsdaten auf der Agenda!

Deutlich entspannt kam auch der Ölpreis zurück und versucht nun, einen Boden auf dem Niveau auszubilden, wo er vor dem US-Schlag gegen die iranischen Atomanlagen stand. Parallel fiel auch der als sicherer Hafen geltende Goldpreis zurück, während sich die Kryptowährungen sehr gut hielten und der Euro zum US-Dollar sogar auf ein neues Mehrjahreshoch klettern konnte.

Wir analysieren die genannte Assetklassen und weitere Märkte im ersten Teil des Videos.

Bei den Einzelwerten gab es nach dieser bisher starken Indexwoche auch einige Schwergewichte mit ebenfalls neuen Allzeithochs zu begutachten. Ganz vorn dabei, auch beim Ranking der Marktkapitalisierung, steht die Nvidia-Aktie. Nach dem Rücklauf im April von rund 40 Prozent im Vergleich zum Jahresstart strebt die Aktie ab diesem Tiefpunkt mit über 70 Prozent steil nach oben. Auch die Nummer 2 im US-Aktienranking, das Softwareunternehmen Microsoft, markierte neue Allzeithochs.

Genau dieser Rally schloss sich auch die größte Investmentbank JPMorgan Chase an. Weiterhin stabile Zinsen und steigende Aktienmärkten sind der Nährboden für die aktuelle Bilanz, welche wir in wenigen Wochen genauer vorgestellt bekommen. Das Quartal endet kommende Woche. Kann das Unternehmen schon bald die 1 Billion-Marke in der Marktkapitalisierung erreichen?

Im Technologiebereich lassen sich weitere Allzeithochs finden, wie bei Palantir, Broadcom und Crowdstrike. Alle 3 Aktien schauen wir uns genauer an und bringen technologisch auch die DoorDash ins Spiel. Der große Essenslieferant hat sein Pilotprojekt, Essen mit Drohnen auszuliefern, in Dallas bereits gestartet. Während also in Texas Robotaxis von Tesla fahren, fliegen parallel Pizza-Drohnen über die Straßen - eine gewöhnungsbedürftige Situation...

Beim stark gefallenen Wert UnitedHealth könnte technisch zumindest eine Bodenbildung anstehen. Doch die Nachrichten rund um die Ermittlungen des US-Justizministeriums sind weiterhin der "Deckel" auf dem Kursverlauf, der in diesem Jahr extrem eingebrochen war. Der Wert ist übrigens in der Freestoxx Short-Box enthalten.

Mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen geht die Umstrukturierung bei FedEx weiter. Zwar stieg der Gewinn im letzten Quartal stärker an, als die Analysten es zuvor erwartet hatten, doch ist ein Umsatzanstieg von 0,5 Prozent auf Dauer zu wenig, um weitere Phantasie zurück in die Aktie zu bringen. Für die neue Woche steht beispielsweise eine Constellation Brands auf der Agenda.

Mehr spannende Werte und Deine Wunschaktien schauen wir uns wieder kommende Woche am Montag im interaktiven Meeting an.

