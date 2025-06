Das IEA Solar Heating and Cooling Programm (IEA SHC) hat den Bericht Solar Heat Worldwide Edition 2025 vorgelegt. Im Jahr 2024 führte China den globalen Markt für industrielle Solarwärme an, während die Niederlande den höchsten Zuwachs an neu installierter solarer Fernwärmeleistung in Europa verzeichneten. In Deutschland wurden die meisten PVT-Kollektoren installiert. "Die im letzten Jahr neu installierte Solarwärmekapazität von 17,8 GW beweist einmal mehr die breite Anziehungskraft dieser Technologie ...

