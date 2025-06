Die sinkenden Batteriepreise und die großen Chancen am Strommarkt locken Großinvestoren auf den Markt für Batteriegroßspeicher. Im pv magazine Podcast sprechen wir mit Christoph Ostermann von Green Flexibility über den Aufbau eines zehn Gigawatt großen Speicherportfolios, die Perspektiven für die Branche und die Energiewende. Das junge Unternehmen Green Flexibility will mit so vielen großen Batteriespeichern in den deutschen und europäischen Markt gehen, dass sie am Strommarkt einen spürbaren Eindruck hinterlassen und auch dem Energiesystem helfen, die Probleme, die mit dem Ausbau der erneuerbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...