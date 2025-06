Frankfurt am Main - Die Deutsche Fußball-Liga hat am Freitag die Spielpläne für die neue Saison der 1. und 2. Bundesliga veröffentlicht.



Eröffnet wird die Spielzeit im Oberhaus mit dem Duell zwischen Bayern München und RB Leipzig, wie bereits im Vorfeld bekannt wurde. Das Highlight des 2. Spieltags dürfte das Hamburger Derby zwischen dem frisch aufgestiegenen Hamburger SV und dem FC St. Pauli sein.



Für den Meisterschaftskampf interessant dürften dann auch die Duelle der Bayern mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen am 7. beziehungsweise 9. Spieltag werden. Beide Spiele bestreitet der Rekordmeister in der Hinrunde zu Hause. Der letzte Spieltag könnte dann Spannung in München und Leverkusen bringen. Im möglichen Fernduell um den Titel empfangen die letzten beiden Meister die Aufsteiger aus Köln und Hamburg.



Das Fußball-Unterhaus startet derweil auf Schalke mit dem Traditionsduell gegen Hertha BSC. Am Wochenende danach empfängt die SG Dynamo Dresden dann bei ihrem ersten Heimspiel den 1. FC Magdeburg zum Ostduell.





