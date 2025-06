Die jährliche Inflation in den Vereinigten Staaten (USA), gemessen am Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), stieg im Mai von 2,2 % im April (revidiert von 2,1 %) auf 2,3 %, berichtete das US Bureau of Economic Analysis am Freitag. Entwicklungsstory, bitte aktualisieren Sie die Seite für Updates. Dieser Abschnitt unten wurde als Vorschau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...