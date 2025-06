Zürich - ETH-Professor Thomas Zurbuchen erhält einen der bedeutendsten Preise in der Weltraumforschung. Zurbuchen habe sich durch seine wertvollen Beiträge zur Luft- und Raumfahrtgemeinschaft verdient gemacht, heisst es in der Laudatio. Thomas Zurbuchen erhält die Auszeichnung «AIAA von Braun Award for Excellence in Space Program Management» für seine «vorbildliche Leitung des Wissenschaftsprogramms der amerikanischen Weltraumbehörde Nasa und dessen ...

