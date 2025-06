EQS-Ad-hoc: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Vergleich/Prognose

Kapsch TrafficCom AG: Tochtergesellschaft wird rd. EUR 27 Mio. aus einem Schiedsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland erhalten und Kapsch TrafficCom präzisiert Ausblick auf GJ 2025/26.



27.06.2025 / 14:41 CET/CEST

Wien, 27. Juni 2025 - Der Vorstand der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9) gibt bekannt, dass die MTS Maut & Telematik Services GmbH, eine vollkonsolidierte Tochtergesellschaft der Kapsch TrafficCom AG, aufgrund einer vergleichsweisen Einigung mit der Bundesrepublik Deutschland zur Beendigung des geführten Schiedsverfahrens wegen der Kündigung eines Vertrags zur automatischen Kontrolle einer Infrastrukturabgabe ("PKW-Maut") eine Zahlung in der Höhe von rund EUR 27 Mio. erhalten wird.



Die vergleichsweise Einigung wird voraussichtlich in den kommenden Tagen vom Schiedsgericht final ausgefertigt und damit wirksam werden.



Mit der Zahlung des Betrages in Höhe von rund EUR 27 Mio. an die MTS Maut & Telematik Services GmbH durch die Bundesrepublik Deutschland werden die wechselseitigen Ansprüche aus dem Vertrag über die Planung, Entwicklung, Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung des automatischen Infrastrukturabgabe-Kontrolleinrichtungssystems bereinigt und verglichen sein.



Unter Berücksichtigung des erwarteten Zuflusses von rund EUR 27 Mio. aus diesem Schiedsverfahren wird der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 präzisiert und erwartet das Management der Kapsch TrafficCom AG nunmehr einen unveränderten Umsatz von rund EUR 510 Mio und ein operatives Ergebnis (EBIT) in der Größenordnung von rund EUR 45 Mio., wobei zusätzliche positive Einmaleffekte im Laufe des Geschäftsjahres möglich sind.



