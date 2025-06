Kornelius Purps (antea): Quartalsbilanz: Zurück in der heilen Welt

27.06.2025 -

Tief durchatmen. Das zweite Quartal neigt sich dem Ende zu und einen Mangel an dramatischen Entwicklungen darf niemand beklagen. Es begann mit der Verkündung der "reziproken Zölle" durch US-Präsident Donald Trump Anfang April und endete (vorläufig) am vergangenen Wochenende mit dem Eingreifen der USA in den Israel-Iran-Konflikt. Die Aktienmärkte stürzten zwischenzeitlich um rund zwanzig Prozent ab, notieren aktuell aber wieder nahe oder sogar auf historischen Höchstständen. Zeit für eine Einordnung mit zahlreichen kunterbunten Grafiken. Für meine Betrachtung hole ich zeitlich noch etwas weiter aus und berücksichtige auch die beiden Vorquartale. Maßgebliche USA-bezogene Ereignisse (Wahl und Amtsantritt Donald Trumps, Ratingherabstufung durch Moody's) tragen die Farbe Rot, Deutschland-bezogene Ereignisse (Bundestagswahl und erste Ankündigung der Schuldenpakete) erscheinen in Orange. zollbezogene Schlüsselereignisse sind in Hellblau gehalten und die jüngsten Ereignisse im Mittleren Osten in Schwarz.

(...)