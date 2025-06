© Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON - SVEN SIMON

Die RTL Group macht Ernst und mausert sich mit dem der überraschenden Übernahme von Sky Deutschland zum ernsthaften Konkurrenten für Netflix und Amazon. Die Aktie des Unternehmens steigt am Freitag um fast 15 Prozent.Es ist die größte Medienübernahme in Deutschland seit Langem: Die RTL Group aus Luxemburg übernimmt Sky Deutschland und sichert sicht damit auch die Streaming-Plattform Wow sowie die Rechte an der Bundesliga und der Formel 1. Nach der Bekanntgabe des Deals stiegen die RTL-Aktien um satte 15 Prozent auf über 36 Euro und übertrafen damit ihr bisheriges Jahreshoch. Die RTL Group gehört mehrheitlich dem deutschen Medienriesen Bertelsmann. Mit der Kombination von Sky Deutschland, …