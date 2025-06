CALHOUN, Georgia, June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In Verbindung mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals 2025 von Mohawk Industries (NYSE: MHK) am Donnerstag, dem 24. Juli 2025, laden wir Sie herzlich ein, an der Telefonkonferenz teilzunehmen, die am Freitag, dem 25. Juli 2025, um 11:00 Uhr ET live übertragen wird.

Was: Ergebnisbekanntgabe von Mohawk Industries für das zweite Quartal Wann: 25. Juli 2025 11:00 Uhr (Eastern Time) Wo: www.mohawkind.com (http://www.mohawkind.com/) Wählen Sie die Registerkarte "Investors" aus Wie: Live über das Internet - Melden Sie sich unter ir.mohawkind.com/investor-overview (https://ir.mohawkind.com/investor-overview/) an Bitte melden Sie sich für die Telefonkonferenz unter https://dpregister.com/sreg/10200728/ff6a160a78 (https://dpregister.com/sreg/10200728/ff6a160a78) an Live-Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada) Wählen Sie 1-412-317-1843 (International)

Für diejenigen, die zum angegebenen Zeitpunkt nicht teilnehmen können, steht die Aufzeichnung bis zum 22. August 2025 unter der Telefonnummer 1-877-344-7529 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) und der Konferenz-ID 7404010 zur Verfügung. Die Telefonkonferenz wird archiviert und kann ein Jahr lang unter der Registerkarte "Investors" auf mohawkind.com als Aufzeichnung abgerufen werden.

ÜBER MOHAWK

Mohawk Industries ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen und entwickelt Produkte, die Wohn- und Geschäftsräume auf der ganzen Welt verschönern. Die vertikal integrierten Herstellungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichböden, Teppichen, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Bodenbelagsunternehmen mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südamerika, Ozeanien und Asien entwickelt.

Kontakt:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Chief Financial Officer

706-624-2239