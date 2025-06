Berlin - Beim Bundesparteitag der SPD in Berlin sind nach den Parteivorsitzenden auch deren Stellvertreter gewählt worden.



Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger wurde nach Parteiangaben mit einem Ergebnis von 97,2 Prozent wiedergewählt und bekam damit das beste Ergebnis. Sie ist seit 2019 im Parteivorstand. Ebenfalls gut schnitt der rheinland-pfälzische Regierungschef Alexander Schweitzer mit 95,3 Prozent ab, der neu in der Parteispitze ist.



Zudem ist die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (91,8 Prozent) neu in der Führungsriege. Wiedergewählt wurden NRW-SPD-Chef Achim Post (77,1 Prozent) und die schleswig-holsteinische Oppositionsführerin Serpil Midyatli (77,6 Prozent) - allerdings mit schwächeren Ergebnissen.



Zuvor waren Bärbel Bas und Lars Klingbeil zum SPD-Führungsduo gewählt worden. Bas kam auf 95,0 Prozent und übernimmt das Amt von Saskia Esken, während Klingbeil mit 64,9 Prozent im Vergleich zu 2023 (85,6 Prozent) massiv an Zustimmung verlor.





