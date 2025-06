Berlin - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann lobt die SPD für den gemeinsamen Kurs der Koalition in der Migrationspolitik. "Beim Thema Migration hat sich gezeigt, wie konstruktiv die SPD im Moment ist", sagte Hoffmann der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). "Das muss man positiv erwähnen."



Hoffmann ergänzte, "ich erlebe da ein hohes Maß an staatspolitischer Verantwortung". Die Sozialdemokraten wüssten auch, dass zwei Drittel der Menschen im Land sich eine andere Migrationspolitik wünschten. Derzeit findet in Berlin der SPD-Parteitag statt.



Zugleich sagte der CSU-Politiker, Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sei bei der Begrenzung der illegalen Migration auf dem richtigen Weg. "Wir spüren beim Thema Migration einen starken Rückhalt in der Bevölkerung." Dem Bundesinnenminister sei es gelungen, "Vertrauen zurückzugewinnen, das gerade im Bereich der Migrationspolitik verloren gegangen ist", sagte Hoffmann.





