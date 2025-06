© Foto: Eric Gay - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Am letzten Wochenende launchte Tesla das lange erwartete Robotaxi. Fünfzig Influencer konnten den neuen Dienst ausprobieren und der Tesla Kurs reagierte zunächst positiv. Das Urteil der wo Community ist jedoch eindeutig.Auch in dieser Woche war der Tesla Inc. Thread die aktivste Diskussion zu Einzelwerten im wO-Forum. Der Grund liegt im kurzfristigen Hype um den Robotaxi Launch in Austin, Texas (wallstreetONLIEN berichtete). Der Aktienkurs von Tesla stieg trotz andauernder schwacher Absatzzahlen (insbesondere in Europa) nach dem Launch des Robotaxis am Montag um 8,2 %, gab jedoch Teile dieses Plus im Wochenverlauf (teils wegen Gewinnmitnahmen) wieder ab. Fast 400 Beiträge wurden zu Tesla …