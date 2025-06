Berlin - Bei den Berliner Grünen zeichnet sich eine Lösung für die Spitzenkandidatur zur Abgeordnetenhauswahl 2026 ab.



Dem "Tagesspiegel" zufolge soll offenbar erneut die Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch als Spitzenkandidatin antreten. Diesmal allerdings flankiert von Co-Fraktionschef Werner Graf in einem Duo.



Demnach würde Jarasch zum dritten Mal in Folge die Kandidatin der Partei für das Rote Rathaus. Anders als bei den beiden vorangegangenen Wahlen solle sie aber nicht das alleinige Gesicht der Grünen-Kampagne werden, sondern die Partei gemeinsam mit Graf nach außen repräsentieren, hieß es.



Jarasch und Graf wollten sich zu den Plänen auf "Tagesspiegel"-Anfrage nicht konkret äußern. "Wir sind in guten Gesprächen mit der Parteiführung, die wird am Ende einen Vorschlag machen", sagten beide unisono. Auch der Landesvorstand lehnte eine inhaltliche Stellungnahme ab: "Wir werden im Herbst unser Spitzenpersonal aufstellen. Dazu führen wir derzeit gute Gespräche", sagte die Co-Landesvorsitzende Nina Stahr dem "Tagesspiegel".





