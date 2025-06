Berlin - Bärbel Bas, die neue Parteivorsitzende der SPD, hat sich zum knappen Wahlergebnis ihres Vorsitzkollegen Lars Klingbeil geäußert. "Es sind auch persönliche Enttäuschungen entstanden. Und ich glaube, sein Ergebnis spiegelt ein bisschen alles wider", sagte sie in der ARD-Sendung "Bericht vom Parteitag". Klingbeil hatte nur knapp 65 Prozent der Delegiertenstimmen bekommen.



Bas weiter: "Die Verletzungen, die da stattgefunden haben, dass der eine oder andere vielleicht nicht mehr im Kabinett ist, der sich vielleicht auch Hoffnung gemacht hat", fielen darunter. Dass auch in der Fraktion Kollegen "vielleicht auch eine Position nicht bekommen haben. Das ist alles eine Gemengelage", so die SPD-Chefin.



"Natürlich auch die inhaltlichen Dinge, wo wir auseinander liegen. Ich will das Ergebnis auch nicht schönreden, aber ich finde, es ist auch ungerechtfertigt", sagte die Sozialdemokratin.





© 2025 dts Nachrichtenagentur