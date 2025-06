Bratislava - Im Finale der U21-Fußball-Europameisterschaft hat Deutschland gegen England nach Verlängerung mit 2:3 verloren.Die deutsche Mannschaft erwischte einen denkbar schlechten Start: In der fünften Minute konnte Atubolu gegen Hutchinson noch retten, die DFB-Elf verpasste es jedoch zu klären und Elliott traf im Nachsetzen doch noch.Die Briten wirkten zielstrebiger und ließen in der 24. Minute den nächsten Treffer folgen: McAtee bekam im Sechzehner zu viel Platz, setzte Hutchinson in Szene und der Angreifer schoss trocken ein.In der ersten Minute der Nachspielzeit konnte sich die Di-Salvio-Elf aber wieder ins Spiel bringen: Nebel blieb nach einer Ecke bissig, flankte auf Weiper und der Mainzer nickte wuchtig ein. Zur Pause waren die Deutschen damit wieder in Reichweite.Und tatsächlich: Nach Wiederanpfiff war es in der 61. Minute Nebel, der sich im Strafraum Platz verschaffte und abgefälscht unter die Latte traf.In der vierten Minute der Nachspielzeit schien Nebel eine Verlängerung verhindern zu können, doch aus dem Rückraum traf er nur den Querbalken. Damit gab es eine Zugabe.In der 92. Minute der selbigen schoss der eingewechselte Rowe das 3:2 für England: Morton flankte auf den Kopf des bulligen Stürmers und der nickte viel zu frei ein.In der 121. Minute hatte Röhl die Riesenchance zum Ausgleich, doch aus 16 Metern feuerte er an die Latte. Kurz darauf war Schluss. England war U21-Europameister.