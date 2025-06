Berlin - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nimmt in einer Umfrage wieder die 5-Prozent-Hürde für den Bundestagseinzug. Im Insa-Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, klettert das BSW um einen Prozentpunkt auf fünf Prozent. Zuletzt erreichte das BSW fünf Prozent im Insa-Sonntagstrend am 19. April.



Mit Abstand stärkste Kraft bleibt die CDU/CSU mit unverändert 28 Prozent. Die AfD verkürzt den Abstand (24 Prozent, +1 Prozentpunkt) auf vier Punkte. SPD (16 Prozent), Grüne (11 Prozent) und Linke (9 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Die FDP büßt einen Prozentpunkt ein (3 Prozent), 4 Prozent (-1) würden eine der sonstigen Parteien wählen.



Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa insgesamt 1.202 Personen vom 23. bis zum 27. Juni 2025.





