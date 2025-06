Unterföhring (ots) -Herausragend! Das Finale der U21-EM beschert SAT.1 den besten Tag seit 2012. Der Fußball-Krimi ENGGER erreicht 11 Millionen Seher (Nettoreichweite ab 3 Jahren). Die bittere Niederlage der Deutschen (2:3 gegen England nach Verlängerung) verfolgen im Schnitt starke 41 Prozent der Zuschauer (Marktanteil Z. 14-59 J.).Mit 16,6 Prozent Marktanteil ist SAT.1 klarer Marktführer am Samstag in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer.So geht's weiter im Fußball-Sommer XXL live auf Joyn29. Juni, 21:15 Uhr: Klub-WM Achtelfinale Flamengo Rio de Janeiro - Bayern München (SAT.1)1. auf 2. Juli, 2:45 Uhr: Klub-WM Achtelfinale Borussia Dortmund - CF Monterrey (SAT.1)2. - 27. Juli: Frauen-Europameisterschaft (ARD/ZDF)4./5. Juli: Viertelfinals Klub-WM (SAT.1 und/oder ProSieben)8./9. Juli, 20:15 Uhr: Halbfinals Klub-WM (SAT.1 und/oder ProSieben)13. Juli, 20:15 Uhr: Finale Klub-WM (SAT.1)1. August, 19:50 Uhr: Eröffnungsspiel 2. Bundesliga FC Schalke 04 - Hertha BSC (SAT.1)16. August, 19:50 Uhr: Franz-Beckenbauer-Supercup VfB Stuttgart - Bayern München (SAT.1)22. August, 19:50 Uhr: Eröffnungsspiel Bundesliga Bayern München - RB Leipzig (SAT.1)Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 29.06.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Michael Ulich / Sandra MohrCommunications Sportsmichael.ulich@seven.onesandra.mohr@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6065263