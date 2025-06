© Foto: X/Tesla

Autonomes Fahren steht vor dem Durchbruch - aber nicht dort, wo viele Anleger hoffen. Im wO-Interview wird Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer deutlich. Für Elon Musk und Tesla dürfte es sehr schwer werden.Die großen Wachstumschancen im Robotaxi-Markt liegen längst nicht mehr nur im Silicon Valley, sondern in China - und im Verteidigungssektor. "Das ist ein Markt, auch für die Rheinmetalls dieser Welt." Auch deutsche Player wie Daimler Truck mischen mit, allerdings im Nutzfahrzeugbereich - ein Feld, das sich schneller monetarisieren lasse als der Fahrgastbetrieb, so Dudenhöffer. Und Tesla? Der Branchenveteran sieht Elon Musk in der Defensive. Der wahre Gamechanger sei ohnehin nicht der …