Berlin - Kata Tüttö, Präsidentin des Europäischen Ausschusses der Regionen, hätte von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet, dass sie am Samstag zu der verbotenen Pride in Budapest erscheint. "Ihre Anwesenheit wäre ein starkes Signal für Sicherheit gewesen - und ein kraftvolles Zeichen des Engagements der Europäischen Union, persönlich an der Seite ihrer Bürger zu stehen", sagte die Sozialdemokratin Tüttö dem "Spiegel".



Politiker aus ganz Europa reisten zur Veranstaltung in die Stadt. "Ihre Anwesenheit bedeutete auch Schutz für die ungarischen Teilnehmer, denn die Polizei musste entsprechende Vorkehrungen treffen", so Tüttö. Die "überwältigende Mehrheit" der zehntausenden Demonstrierenden seien ungarische Bürger, die für ihre Freiheit kämpften. "Die Unterstützung unserer europäischen Freunde stärkt diesen Kampf", sagte Tüttö.



Die große Anzahl der Teilnehmer sieht sie als Anzeichen, dass Ministerpräsident Viktor Orbán vor seinem Ende stehen könnte. Es sei Orbán gewesen, der das Verbot der Pride verkündete. "Aus der Geschichte kennen wir das Muster, wie Autokraten handeln, wenn sie ihre Macht schwinden sehen - sie werden immer restriktiver", so Tüttö. "Das System Viktor Orbán könnte bald einstürzen."





© 2025 dts Nachrichtenagentur