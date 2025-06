Dorsten - In Holsterhausen im nördlichen Ruhrgebiet hat die Polizei am Sonntag eine leblose Frau und ein totes Kleinkind gefunden. Die Beamten wurden am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr von Passanten alarmiert, die die beiden an einem Waldweg entdeckt hatten, wie die Staatsanwaltschaft Essen und das Polizeipräsidium Recklinghausen mitteilten.



Demnach gibt es Hinweise auf Gewalteinwirkung. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Die Identität der Opfer und der genaue Tathergang werden derzeit untersucht. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten keine weiteren Details bekannt gegeben werden.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.





