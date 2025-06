Knapp eine Woche nach dem durchwachsenen Start von Teslas Robotaxi-Dienst in Austin soll dort erstmals ein E-Auto des Herstellers fahrerlos von der Fabrik bis zur Haustür des Kunden gefahren sein. Doch an Elon Musks Behauptung gibt es Zweifel. Am 22. Juni 2025 hatte Tesla in Austin, im US-Bundesstaat Texas, seinen Robotaxi-Dienst offiziell gestartet. Schon die ersten Fahrten riefen allerdings die für die Verkehrssicherheit zuständige Behörde auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...