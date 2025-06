Kiew - Außenminister Johann Wadephul (CDU) ist am Montag zu seinem Antrittsbesuch in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. "In der Ukraine entscheidet sich, ob unser Europa ein Ort bleibt, an dem Freiheit und Menschenwürde zählen - oder ein Kontinent, auf dem Gewalt Grenzen verschiebt", sagte er nach seiner Ankunft.



Die Ukrainer verteidigten nicht nur die Freiheit und Souveränität ihres Landes, sondern zugleich die Sicherheit und Freiheit Europas gegen Putins Aggression. "Deshalb werden wir unsere Konzentration weiterhin voll auf die Unterstützung der Ukraine richten." Die Freiheit und Zukunft der Ukraine sei "die wichtigste Aufgabe unserer Außen- und Sicherheitspolitik".



Wadephul bekräftigte zudem, dass man "weiter felsenfest an der Seite der Ukraine" stehe - mit moderner Luftverteidigung und anderen Waffen, mit humanitärer und wirtschaftlicher Hilfe. "Das ist das Versprechen, mit dem ich heute nach Kiew reise."





