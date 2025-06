Die britische (UK) Regierung gab am Montag in einer Pressemitteilung bekannt, dass "das Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA offiziell in Kraft getreten ist." Zusätzliche Erkenntnisse Britische Automobilhersteller können nun unter einem reduzierten Zollkontingent von 10% in die USA exportieren.Im britischen Luftfahrtsektor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...