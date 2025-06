USD/JPY schwächt sich in der asiatischen Sitzung am Montag auf etwa 143,85 und liegt damit 0,53% im Minus. Erwartungen an frühere Zinssenkungen der Fed belasten den US-Dollar. Händler bereiten sich auf die Äußerungen der Fed später am Montag vor, bevor die BoJ ihre Q2 Tankan-Umfrage veröffentlicht. Das Währungspaar USD/JPY zieht während der asiatischen ...

