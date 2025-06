Original-Research: Samara Asset Group PLC - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Samara Asset Group PLC Unternehmen: Samara Asset Group PLC ISIN: MT0001770107 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,93 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Plasma-Bewertung von 500 Mio. € hebt Samaras NAV auf über 300 Mio. € Die Frühphaseninvestition der Samara Asset Group in Plasma hat sich rasch zu einer der bedeutendsten Entwicklungen in der jüngeren Unternehmensgeschichte entwickelt. Plasma ist eine speziell für kostengünstige Stablecoin-Transaktionen mit hohem Durchsatz konzipierte Bitcoin-Sidechain, die kürzlich mit der Ankündigung eines öffentlichen Token-Verkaufs, der noch im Sommer gemeinsam mit dem Mainnet-Launch und dem TGE (Token Generation Event) starten soll, einen wesentlichen Meilenstein erreicht hat. Die Plattform konnte bereits strategisches Kapital anziehen. In einer kürzlich unter der Leitung des Founders Fund von Peter Thiel durchgeführten Finanzierungsrunde wurde Plasma auf Eigenkapitalbasis mit 450 Mio. € post money bewertet. Da der Founders Fund auch pro rata Token-Zuteilungen erhält, fungiert diese Bewertung zugleich als Benchmark für sowohl die Eigenkapital- als auch die Token-Komponente des Projekts. Begleitend zur Markteinführung ist ein öffentlicher Token-Verkauf im Volumen von 50 Millionen US-Dollar geplant. Bei vollständiger Zeichnung würde dies einer vollständig verwässerten Token-Bewertung von 500 Millionen US-Dollar entsprechen. Teilnahmeberechtigt sind Investoren, die sich an einer kürzlich zugesagten Total Value Locked (TVL) von 1 Milliarde US-Dollar beteiligt haben. Diese TVL besteht aus zwei Stablecoin-Tresoreinlagen à 500 Millionen US-Dollar. Zwar steht dieses Kapital Plasma nicht direkt als Betriebsmittel zur Verfügung, es stellt jedoch eine gesicherte Liquiditätsbasis und ein starkes Nutzer-Engagement ab dem ersten Tag dar. Teilnehmer an dieser TVL-Initiative erhalten ein anteiliges Bezugsrecht auf den Token, wobei angesichts der erwarteten Überzeichnung mit einer schnellen Platzierung gerechnet wird. Der Token ist bislang noch nicht handelbar und weist daher keine Liquidität auf. In Übereinstimmung mit konservativen Bilanzierungsstandards hat Samara den Token folglich noch nicht in der Bilanz berücksichtigt und wird dies erst mit dessen Handelsfähigkeit im dritten Quartal 2025 nachholen. Derzeit erfolgt lediglich die Neubewertung der Eigenkapitalbeteiligung auf Grundlage der von Founders Fund geführten Finanzierungsrunde mit einer Post-Money-Bewertung von 450 Mio. €. Zum Stichtag 31. Dezember 2024 hatte Samara seine Plasma-Beteiligung mit einem Buchwert zwischen 25 und 28 Mio. € geführt, basierend auf einer früher implizierten Bewertung von 180 Mio. €. Nach der aktuellen Bewertung durch das Management, die sich auf die jüngste Runde stützt, beläuft sich der Wert dieser Aktienposition nun auf über 70 Mio. €, was eine erhebliche Steigerung des NAV zur Folge hat. Das Token-Engagement ist zwar noch nicht bilanziert, dürfte aber nach der Einführung zusätzliches Aufwärtspotenzial generieren. Auf Basis aktueller Schätzungen könnte Samara ein Token-Engagement im Umfang von rund 20 Mio. € bei einer Gesamtbewertung von 500 Millionen US-Dollar halten, mit erheblich höherem Potenzial, sollte sich der Marktwert im Zuge der Notierung in die erwartete Bandbreite von 1,5 bis 2 Milliarden US-Dollar entwickeln. Allein durch die Neubewertung der Eigenkapitalbeteiligung steigt Samaras NAV von 245 Mio. € auf etwa 317 Mio. €, was einem NAV je Aktie von rund 3,44 € entspricht. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 2,10 € ergibt sich ein erheblicher Abschlag auf den inneren Wert. Über die reinen Zahlen hinaus markiert Plasma einen strategischen Wendepunkt für die Samara Asset Group. Das Projekt belegt eindrucksvoll die Fähigkeit des Unternehmens, essenzielle Infrastrukturprojekte im Blockchain-Ökosystem frühzeitig zu erkennen und gezielt zu fördern. Plasmas Ausrichtung auf skalierbare Stablecoin-Abwicklung positioniert die Plattform im Zentrum eines der kommerziell vielversprechendsten Anwendungsbereiche der Kryptoökonomie. Gelingt es Plasma, dauerhaft Liquidität und Entwicklerdynamik zu binden, könnte es sich zu einer tragenden Schicht der künftigen Finanzarchitektur im Bereich der Kryptowährungen entwickeln.

Portfolio und Bewertung Zum 31. Dezember 2024 wies die Samara Asset Group einen NAV von 245,17 Mio. € aus. Dieser basierte auf einem Gross Asset Value von 297,44 Mio. € und Verbindlichkeiten in Höhe von 52,28 Mio. €. Bei 92,19 Millionen ausstehenden Aktien entsprach dies einem NAV je Aktie von 2,66 €. Allein durch die Neubewertung der Plasma-Aktien erhöht sich der NAV auf etwa 317 Mio. € beziehungsweise 3,44 € je Aktie. Auch andere Beteiligungen haben positiv zum Ergebnis beigetragen. Samaras Engagement in der Northern Data Group, einem Unternehmen für High-Performance Computing, das in den Märkten für Künstliche Intelligenz und Blockchain aktiv ist, wurde zum Jahresende mit 59,87 Mio. € bewertet. Sollte Northern Data den angestrebten Konsenskurs von 55 € je Aktie erreichen, könnte der Wert dieser Beteiligung auf 74,25 Mio. € steigen, was einem latenten Wertzuwachs von 14,37 Mio. € entspricht. Der Bitcoin-Bestand von Samara umfasst 540 BTC, die zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 47.800 € je Coin erworben wurden. Zum Jahresende betrug der Marktwert dieses Bestands 50,4 Mio. €. Sollte der Bitcoin-Kurs auf 150.000 € steigen, ein Szenario, das optimistischen Prognosen entspricht, könnte der Bestand einen Wert von 81 Mio. € erreichen, was einem potenziellen zusätzlichen Wertzuwachs von 30,6 Mio. € gleichkäme. Unter Berücksichtigung der Aufwertung der Plasma-Beteiligung sowie der potenziellen Wertsteigerungen bei Northern Data und Bitcoin beläuft sich der bereinigte NAV von Samara auf rund 362 Mio. € oder 3,93 € je Aktie. Angesichts eines Aktienkurses von 2,10 € am 23. Juni 2025 wird das Unternehmen mit einem Abschlag von über 50 % auf seinen inneren Wert gehandelt und weist somit ein implizites Kurspotenzial von mehr als 87 % auf. Die bevorstehende Einführung von Plasma hat bereits begonnen, das Bewertungsprofil der Samara Asset Group neu zu definieren, noch bevor der Token handelbar ist. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an wegweisenden Infrastrukturprojekten zu beteiligen, unterstreicht seine strategische Tiefe und langfristige Wachstumsorientierung. In einem sich dynamisch entwickelnden Token-Markt bietet Samara Investoren ein seltenes öffentliches Vehikel für ein frühphasiges Engagement in Blockchain-Infrastrukturprojekten.



