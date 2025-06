Zürich - Die Swiss Marketplace Group SMG setzt sich für das laufende Geschäftsjahr 2025 klare Wachstumsziele. So will die Betreiberin von digitalen Marktplätzen den Gruppenumsatz um 13 bis 15 Prozent steigern. Die bereinigte EBITDA-Marge soll sich dem mittleren 50 Prozent-Bereich annähern. Darüber hinaus plant SMG, für 2025 eine Dividende von rund 75 Millionen Franken vorzuschlagen, wie die Gesellschaft am Montag in einer Mitteilung schreibt. Den ...

