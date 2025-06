Washington - Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump einen Käufer für die Videoplattform Tiktok gefunden. «Wir haben einen Käufer für Tiktok», verkündete Trump am Sonntag in einem Interview im Sender Fox News. Es handele sich um eine Gruppe «sehr reicher Leute», sagte Trump. Mehr werde er in «etwa zwei Wochen» verraten. Für den Verkauf sei voraussichtlich auch die Zustimmung der chinesischen Regierung erforderlich, fügte Trump hinzu. ...

