ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. Es dürfte ein weiteres Vierteljahr mit solidem Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) werden, schrieb Sanjeet Aujla in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Volumina des Bierbrauers dürften sich im Vergleich zum Vorquartal verbessert haben./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2025 / 23:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

© 2025 dpa-AFX-Analyser