Der Goldpreis driftet in der frühen europäischen Sitzung am Montag nach oben. Optimismus über US-Handelsabkommen stärkt die Wetten auf frühere Zinssenkungen der Fed und unterstützt den Goldpreis.Händler bereiten sich auf die Kommentare der Fed später am Montag vor, um neuen Schwung zu erhalten. Der Goldpreis (XAU/USD) gewinnt im frühen europäischen ...

