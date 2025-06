BX Swiss AG / Schlagwort(e): Kooperation

BX Digital tritt dem Projekt Helvetia der Schweizerischen Nationalbank bei



30.06.2025 / 09:13 CET/CEST





Die BX Digital freut sich, im Rahmen des von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) initiierten Projekts Helvetia ihre fachliche Expertise und technologische Führungsrolle im Handel und insbesondere in der Abwicklung tokenisierter Vermögenswerte einbringen zu dürfen. Ziel ist es, Erfahrungen mit der produktiven Nutzung des sogenannten RTGS-Links (Real-Time Gross Settlement Link) zu sammeln und auszutauschen. Die Zahlungsabwicklung soll dabei über das bestehende Swiss Interbank Clearing System (SIC-System) erfolgen. Mit diesem Engagement unterstützt die BX Digital die Innovationsbestrebungen und den digitalen Fortschritt im Schweizer Finanzmarkt. "Wir schätzen das Vertrauen der Schweizerischen Nationalbank, uns im Rahmen von Projekt Helvetia einzubinden", sagt Lidia Kurt, Chief Executive Officer der BX Digital. "Mit unserem geplanten Handels- und Abwicklungssystem für tokenisierte Vermögenswerte möchten wir unsere Erfahrung und unser technisches Know-how aktiv einbringen und gemeinsam wertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des Finanzplatzes Schweiz gewinnen." Die BX Digital bereitet derzeit die Inbetriebnahme des eigenen Distributed Ledger Technology (DLT)-Handels- und Abwicklungssystems vor. Zentrales Element des neuen FINMA-lizenzierten «DLT-Handelssystems» ist die direkte Abwicklung in Schweizer Franken sowie die Übertragung der Vermögenswerte über eine öffentliche Blockchain - ohne die Notwendigkeit von Intermediären wie Zentralverwahrern oder zentraler Gegenparteien. Dadurch werden Prozesse erheblich vereinfacht und zugleich höchste Sicherheit und Kontrolle über die Vermögenswerte gewährleistet. Die Zahlung und der Vermögenswertetransfer erfolgen auf Basis eines geprüften Delivery-versus-Payment-(DvP)-Mechanismus. Die direkte Anbindung an das Swiss Interbank Clearing System ermöglicht zudem eine nahtlose Integration in bestehende Bankensysteme. Weitere Informationen und FAQs zur BX Digital sowie dem Projekt Helvetia unter: www.bxdigital.ch Kontakt für Rückfragen: Olivia Hähnel, Pressestelle

Tel.: +41 31 329 40 66

E-Mail: presse@bxdigital.ch



