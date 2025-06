So startet der DAX in die neue Woche und das steht jetzt bei Anlegern im Fokus. Außerdem heute wichtig: Das steckt hinter den Kursbewegungen bei Nordex und KWS Saat. Der deutsche Aktienmarkt hat seinen jüngsten Erholungskurs am Montagmorgen fortgesetzt. Im frühen Handel notierte der DAX 0,3 Prozent im Plus bei 24.097 Zählern.Der MDax stieg um 0,5 Prozent auf 30.493 Punkte. Der Kleinwerteindex SDax erklomm ein weiteres Rekordhoch und gewann 0,6 Prozent. ...

