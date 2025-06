Die Amazon-Aktie ist am Ende einer starken Handelswoche auf ein neues Juni-Top ausgebrochen. Rückblick: Neue Aufwärtsdynamik in der Amazon-Aktie - nachdem die Kurse am Montag auf 207,31 USD zurückgefallen waren, ist es im weiteren Wochenverlauf wieder deutlich nach oben gegangen. Dabei konnten sich die Notierungen am Donnerstag (+2,4%) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...