Frankfurt (ots) -Seit fast 25 Jahren besteht die strategische Partnerschaft zwischen der Deutschen Vermögensberatung (DVAG), der Deutschen Bank und der DWS. Am Donnerstag wurde diese erfolgreiche und einzigartige Kooperation der Marktführer durch die Vorstände der Unternehmen um weitere zehn Jahre verlängert. Der Start dieser Partnerschaft 2001 galt als Paukenschlag und war gleichzeitig ein Novum in der Finanzbranche. Knapp 25 Jahre später blicken die drei Schwergewichte der deutschen Finanzwirtschaft, die DVAG, die DWS und die Deutsche Bank, auf eine einmalige Erfolgsgeschichte zurück. Die Fortführung der Kooperation steht im Zeichen der hervorragenden Zusammenarbeit, die geprägt ist von tiefer Verbundenheit, gemeinsamen Zielen und Erfolgen, hoher Innovationskraft, exklusiven Top Produkten mit schlanken digitalen Prozessen und allen voran zufriedenen Kunden und Vermögensberatern.Strategische Verbundenheit"Die Partnerschaft und Verbundenheit unserer Häuser ist ein absolutes Erfolgsmodell, das seinesgleichen sucht und das wir sehr gerne fortführen möchten", erklärte Andreas Pohl, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Vermögensberatung. "Die DVAG ist für uns einer der wichtigsten strategischen Partner im Heimatmarkt, den wir seit zweieinhalb Jahrzehnten außerordentlich schätzen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir diese einzigartige und so vertrauensvolle Zusammenarbeit langfristig fortsetzen können", so Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank.Starke Zahlen einer starken PartnerschaftDie konkreten Erfolge zeigen sich auch in den gemeinsamen Zahlen: Seit Beginn der Partnerschaft zwischen der DVAG und der DWS wurde ein Investmentfondsvolumen in Höhe von über 35 Milliarden Euro vermittelt und über 1,5 Millionen aktive Investmentsparpläne konnten im Zusammenspiel mit der Deutschen Bank, der DWS und der Deutschen Vermögensberatung abgeschlossen werden.Das Einlagenvolumen der DVAG und der Deutschen Bank beträgt mittlerweile über 4 Milliarden Euro und es werden über 1 Million gemeinsame Konten geführt. Seit dem Beginn der Kooperation wurden ein Baufinanzierungsvolumen von nahezu 20 Milliarden Euro und ein Privatkreditvolumen von über 4 Milliarden Euro vermittelt."Die Partnerschaft mit der DVAG ist ein zentraler Bestandteil unserer Vertriebsstrategie. Echter Kundenfokus durch persönliche Nähe und exzellente Produkte schafft in unserer Kooperation seit Jahrzehnten Wachstum. Ich freue mich sehr, dass wir diesen erfolgreichen Weg gemeinsam fortsetzen", ergänzt Dominik Hennen, Leiter Personal Banking Deutschland bei der Deutschen Bank.Die Bank im Wohnzimmer"Unsere gemeinsamen Erfolge belegen einmal mehr, dass die DVAG gemeinsam mit der Deutschen Bank und der DWS die stärkste Bank im Wohnzimmer unserer Kunden ist. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Erfolgsgeschichte fortschreiben werden", so Steffen Leipold, Vorstandsmitglied der Deutschen Vermögensberatung und zuständig für das Ressort Banken und Investment sowie das Auslandsgeschäft. "Über 18.000 Beraterinnen und Berater der DVAG haben mit ihrem persönlichen Einsatz vor Ort einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, das Vertrauen von Anlegerinnen und Anlegern zu gewinnen. Damit haben sie großen Anteil am Vertriebserfolg der DWS in den vergangenen 25 Jahren. Die Fortsetzung dieser langjährigen Partnerschaft ist ein starkes Zeichen dafür, dass wir gemeinsam in die Zukunft investieren", sagt Stefan Hoops, CEO der DWS, gemeinsam mit Dirk Görgen, Vorstand Vertrieb der DWS.Die strategische Partnerschaft zwischen der DVAG und der Deutschen Bank mit der DWS wurde im November 2001 vom DVAG-Firmengründer Dr. Reinfried Pohl und vom damaligen Deutsche-Bank-Chef Rolf-E. Breuer besiegelt. Dank der engen strategischen Zusammenarbeit mit den beiden Partnergesellschaften können die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater ihren Kundinnen und Kunden ein breit aufgestelltes, innovatives und leistungsstarkes Produktportfolio mit erstklassigen Dienstleistungen anbieten.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das Familienunternehmen 2025 sein 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden anzubieten. Mehr Informationen unter: www.dvag.de.