FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KULR TECH.GR.NEW DL-,0001 7FA0 US50125G3074
AB/FROM ONWARDS 30.06.2025 09:02 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KULR TECH.GR.NEW DL-,0001 7FA0 US50125G3074
AB/FROM ONWARDS 30.06.2025 09:02 CET
© 2025 Xetra Newsboard