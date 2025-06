EQS-News: SBF AG / Schlagwort(e): Marktbericht

Bundeshaushalt 2025 stärkt Schiene - SBF-Gruppe erwartet zusätzliche Marktchancen



30.06.2025 / 10:58 CET/CEST

Bundeshaushalt 2025 stärkt Schiene - SBF-Gruppe erwartet zusätzliche Marktchancen

Leipzig, 30. Juni 2025 - Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, "SBF") , ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, begrüßt den Kabinettsbeschluss zum Bundeshaushalt 2025 und den Wirtschaftsplan für das "Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität" (SVIK). Allein aus dem Sondervermögen stehen 2025 mehr als 9 Mrd. EUR für die Modernisierung der Bahninfrastruktur bereit, flankiert von einem geplanten Mittelaufwuchs im Kernhaushalt. Die acht führenden Eisenbahnverbände bezeichnen den Haushaltsentwurf als "gute Grundlage" für den nachhaltigen Ausbau des Schienennetzes und fordern eine langfristig verlässliche Finanzierung.



"Die geplante Investitionsoffensive der Bundesregierung schafft den von unseren Kunden gewünschten Planungshorizont. Dies wirkt sich auch positiv auf unsere Planung aus. Mit unserem breiten Portfolio - von dem Wageninterieur bis zur Bahnsteigleuchte - sind wir optimal positioniert, um vom Wachstum des Rail-Markts überproportional zu partizipieren", erklärt Robert Stöcklinger, Vorstand der SBF AG.



Die SBF-Gruppe rechnet mit positiven Effekten aus den Investitionen in den Geschäftsfeldern "Schienenfahrzeuge" und "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung". Im Bereich des Schienenfahrzeug-Interieurs planen OEM-Kunden, ihre Fahrzeugflotten im Zuge der vorgesehenen Korridorsanierungen und Elektrifizierungen zügig zu modernisieren. SBF erwartet zusätzliche Projektvergaben für energieeffiziente Decken-, Licht- und Klimasysteme und sieht Potenzial, den aktuellen Auftragsbestand von 89,1 Mio. EUR deutlich auszubauen. Im Bereich der Bahnsteig- und Infrastrukturbeleuchtung bietet die Tochter Lunux Lighting unter der Marke Hellux bereits nach den Richtlinien der Deutsche Bahn freigegebene Leuchten für Bahnsteige, Unterführungen und Zugänge an. Im Rahmen der angekündigten Bahnhofsmodernisierungen erwartet Lunux ein Auftragsplus.



Über die SBF-Gruppe:

Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung.



Im Geschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystem-en "Made in Germany". Das Geschäftsfeld "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" umfasst intelligente und maßgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld "Sensortechnologie und Elektromechanik" zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.



Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com .



